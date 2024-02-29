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Sivaslı Adem Arda 8 yaşında 2. doğum gününü kutladı

SİVAS - Sivas'ta 29 Şubat 2016 tarihinde dünyaya gelen Adem Arda Durmuş, 29 Şubat'ta doğan ender kişilerden biri olarak her dört yılda bir doğum gününü kutlama şansını yakalıyor.

Sivas'ta 29 Şubat 2016 tarihinde dünyaya gelen Adem Arda Durmuş, 29 Şubat'ta doğan ender kişilerden biri olarak her dört yılda bir doğum gününü kutlama şansını yakalıyor. Dünya'nın güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamlaması sebebiyle, 4 yılda bir Şubat ayına bir gün ekleniyor ve bu ek gün, 29 Şubat olarak adlandırılıyor. Adem Arda Durmuş, bu yıl ikinci doğum gününü kutlama fırsatını yakaladı. 8 yaşına giren Durmuş, ailesi ve sevdikleriyle birlikte özel bir kutlama gerçekleştirdi. Arkadaşları ve akrabaları Adem Arda Durmuş'un özel doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Durmuş'un bu özel günü, anne ve babası içinde anlam dolu bir kutlama ve birlikte geçirilen keyifli zamanlarla taçlandı. Adem Arda Durmuş'un ailesi, her dört yılda bir yaşının bir yıl daha artmasını gururla karşılıyor ve bu özel günü kutlayarak sevdikleriyle birlikte unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

"4 yılı iple çekiyoruz"

Babası Mustafa Durmuş çocuğunun özel bir günde doğduğunu ifade ederek, "Ardamızın bugün ikinci yaş günü. 4 yılda bir olduğu için biz de baya heyecanlı oluyoruz. Diğer 4 yılı da heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Her yıl gibi sıradan olmuyor. Bu biraz daha coşkulu oluyor. 4 yılı iple çekiyoruz. 4 yılda bir olduğu içinde bunu en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Çocuğumuz özel bir günde Sivas'ta en son doğdu" diye konuştu.