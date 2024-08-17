Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u mağlup etti

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Sivasspor konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Kayserispor ile Sivasspor mücadelesini hakem Turgut Doman yönetti.

Ev sahibi Kayserispor 14. dakikada Miguel Cardoso ile öne geçti. Konuk takım Sivasspor 17. ve 50. dakikalarda Uros Radakovic'in attığı gollerle deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.