Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 RR 003 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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