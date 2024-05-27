Siverek'in doğa harikası Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Siverek'in doğa harikası Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan doğa harikası olarak bilinen Takoran Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Siverek Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 kişilik ekip, Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı.

27.05.2024 17:11
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Siverek'in doğa harikası Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan doğa harikası olarak bilinen Takoran Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Siverek'in tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla çalışma başlatan Siverek Belediyesi Kültür Müdürlüğü, ilçenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu çerçevede merkezi Diyarbakır'da bulunan, 'Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü' iş birliğince düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 kişilik ekip, Takoran Vadisi'nde bir araya geldi.

Doğa harikasına hayran kaldılar

İlk defa Takoran vadisi ve kanyonları gezme fırsatı bulan doğaseverler, Takoran'ın manzarasına hayran kaldı. Doğaseverler ve bazı STK temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında 10 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapıldı. Sporcuları misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hizmet Gürkan Aslanca, "Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'ın talimatıyla Diyarbakır'dan gelen misafirlerimizi ağırlayıp Takoran Vadisi'ni gezdik. Gezimiz yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurdan oluştu. Tüm ekibe geldikleri için teşekkür ediyor, kendilerini daha sık bekliyoruz. Takoran Vadisi'nin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

DİDOSK yönetim kurulu üyesi Eray Karahan, her yıl Takoran Vadisi'ne tur düzenlediklerini söyleyerek, "Siverek Belediyesi, Fırat Gezginler Kulübü ve Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği'nin daveti üzerine geldik. Bu lokasyonu gerçekten seviyoruz, antik çağlardan kalma bir yer olması ve Fırat Nehri'nin oluşturduğu doğal kanyonlar ve muhteşem güzellikleriyle gezilip görülmesi gereken bir yerdir. Bu anlamda Siverek Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Seyfettin Çatalkaya da DİDOSK ile birlikte Takoran Vadisine tur düzenleyerek yürüyüş yaptıklarını söyledi. Çatalkaya, etkinliğe destek veren Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'a teşekkür etti.

Takoran Vadisi'ne ilk kez geldiğini belirten DİDOSK üyesi Songül Egeli, "Muhteşem güzellikte bir yer ki hayran kalmamak elde değil. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak ve etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Siverek'in doğa harikası Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'in doğa harikası Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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