Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşayan D.N.Ç, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.

Rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.N.Ç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.