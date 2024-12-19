Siverek'te 2 Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Mehmet Atkı idaresindeki 38 BK 074 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu 24. kilometresinde Aziz Akhamur yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hakan Çelik, Esmer ve Sinan Akhamur yaralandı.

İlçede meydana gelen bir diğer kazada da Şehmus Altunbaş'ın kullandığı 63 EP 691 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Değer Altunbaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.