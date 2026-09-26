Siverek'te akraba aileler arası kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Siverek'te akraba aileler arası kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma, Dicle Mahallesi'nde taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında yaşanan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.S. (31) ve S.S. (28) ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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