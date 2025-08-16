Siverek'te Araç Alışverişi Kavgası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada babayla oğlu yaralandı.

Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında araç alışverişi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Fatih (34) ve babası Eyüp Çolak (77) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.