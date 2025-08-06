Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.
İ.A. ile İ.K. Yenişehir Mahallesi'nde bir trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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