Siverek\'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Uzunziyaret Mahallesi'nde mercimek hasadında çalışan 6 kişi, öğle yemeğini yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.K. (62), M.K. (34), V.K. (30), C.A. (16), A.A. (39) ve M.A. (14), gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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