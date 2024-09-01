Şanlıurfa'da 2 Bin 375 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 Bin 375 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa\'da 2 Bin 375 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

01.09.2024 12:48
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal Ağacık Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 8 adrese ve 15 tarlaya operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 Bin 375 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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