Siverek\'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan Karvar (27) idaresindeki 06 BIY 973 plakalı kamyonet, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Mehmet Şah Karvar (54) yaralandı.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
