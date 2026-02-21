Siverek'te Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Nuriye S. idaresindeki 07 BYZ 712 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu kırsal Karakoyun Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
