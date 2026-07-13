Siverek'te Narkotik Operasyonu: 192 Gram Likit Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, pet şişe görünümündeki özel düzenek içine gizlenmiş 192 gram likit esrar ile 2,92 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gizleme amacıyla özel üretildiği değerlendirilen ve gövdesinin alt ve üst bölümü çevrilerek açılabilen pet şişe görünümündeki düzeneğin içerisine zulalanmış 192 gram likit esrar ile 2 parça halinde toplam 2,92 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.