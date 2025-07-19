Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.H.O. idaresindeki 34 HF 2421 plakalı otomobil, Siverek- Karacadağ yolu kırsal Çavuşlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?