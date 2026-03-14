Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.A. (57) idaresindeki 34 JL 8255 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolunun 30'uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki S.A. (17) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
