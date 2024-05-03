Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Fırat Mahallesinden geçen Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına, Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.