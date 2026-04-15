Siverek\'te Silahlı Saldırı Protestosu

15.04.2026 15:53
Eğitim-Bir-Sen, Siverek'teki okul saldırısını protesto etti, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün okula silahla giren eski öğrencinin ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Ali Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Kanlıkuyu Meydanı'nda toplandı.

Buradan Hürriyet Caddesi'ne geçen grup, saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kadar yürüdü.

Okul önünde basın açıklaması yapan Yalçın, ABD'de sıkça görülen silahlı okul baskınlarına benzer bir olayın Türkiye'de yaşanmasının görev başındaki eğitim çalışanlarının can güvenliği endişesini daha da artırdığını belirtti.

Yalçın, Türkiye genelinde bir gün iş bırakarak tepkilerini ortaya koyduklarını dile getirerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, dijital mecralar üzerinden yapılan istismar, tehdit ve akran zorbalığına karşı ebeveynlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

Yalçın, okullarda mevcut güvenlik uygulamalarının yetersiz kaldığını, okul polisi uygulamasının nitelikli şekilde hayata geçirilmesi, güvenlik konusunda caydırıcı, kararlı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

