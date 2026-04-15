Siverek'te silahlı saldırı sonrası ÇYDD'den çağrı

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Siverek'te bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklamasını yaptı.

ÇYDD tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen ve 4'ü öğretmen olmak üzere 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, yalnızca bir güvenlik sorununu değil; çocukların hayatını etkileyen derin bir şiddet ortamını da göstermektedir. Okulların, öğrencilerin kendilerini korumak zorunda hissettikleri alanlara dönüşmesi, eğitim hakkının özüne yönelmiş ciddi bir tehdittir."

Güvenlik yalnızca fiziksel önlemlerle sağlanamaz, öğrenciyi merkeze alan, onu koruyan, dinleyen ve güçlendiren bir eğitim anlayışı olmadan kalıcı bir çözüm olası değildir. Çocukların okula giderken kaygı değil, umut taşıdığı bir düzen kurmak, kamusal sorumluluğun en temel ölçütüdür. Eğitim alanları, eşitliğin, aklın ve barışın üretildiği yerler olmak zorundadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden her türlü yetersizlik ve şiddet ortamına karşı açık bir sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Olaydan etkilenen tüm öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklar güvende değilse, gelecek de güvende değildir."