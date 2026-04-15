Siverek'te silahlı saldırı sonrası ÇYDD'den çağrı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇYDD, Siverek'te lisede yaşanan saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Siverek'te bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, "Öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden her türlü yetersizlik ve şiddet ortamına karşı açık bir sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklar güvende değilse, gelecek de güvende değildir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

"Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen ve 4'ü öğretmen olmak üzere 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, yalnızca bir güvenlik sorununu değil; çocukların hayatını etkileyen derin bir şiddet ortamını da göstermektedir. Okulların, öğrencilerin kendilerini korumak zorunda hissettikleri alanlara dönüşmesi, eğitim hakkının özüne yönelmiş ciddi bir tehdittir."

Güvenlik yalnızca fiziksel önlemlerle sağlanamaz, öğrenciyi merkeze alan, onu koruyan, dinleyen ve güçlendiren bir eğitim anlayışı olmadan kalıcı bir çözüm olası değildir. Çocukların okula giderken kaygı değil, umut taşıdığı bir düzen kurmak, kamusal sorumluluğun en temel ölçütüdür. Eğitim alanları, eşitliğin, aklın ve barışın üretildiği yerler olmak zorundadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, öğrencilerin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden her türlü yetersizlik ve şiddet ortamına karşı açık bir sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Olaydan etkilenen tüm öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Çocuklar güvende değilse, gelecek de güvende değildir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:34:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.