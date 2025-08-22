Siverek'te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bir adreste tarihi eser bulunduğunu belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreste yapılan aramada, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga, 1 tabanca, 12 mermi ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.