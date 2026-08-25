Siverek'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bedirhan Y. idaresindeki 63 SG 070 plakalı otomobil, Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda Bilge Y'nin kullandığı 63 M 1020 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halindeki 63 AHH 365 plakalı otomobille ardından Ömer K'nin kullandığı 27 VS 833 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 63 SG 070 plakalı araçta bulunan Serkan G. (18) ve Mirhan K. (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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