Siverek\'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mustafa Ekinci (24) yönetimindeki 63 FK 065 plakalı traktör, kırsal Ekinci Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
