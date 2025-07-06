Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede takibe aldığı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 12 parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.