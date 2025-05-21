Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Güneş Enerjisi Tesislerine Mera Alanı Tepkisi - Son Dakika
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Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Güneş Enerjisi Tesislerine Mera Alanı Tepkisi

21.05.2025 17:06  Güncelleme: 17:51
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Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kınık Mahallesi'nde yapılmak istenen güneş enerjisi üretim tesisinin mera alanları üzerindeki olumsuz etkilerine karşı çıktıklarını belirtti. Başkan, tesisin mera alanlarına zarar vereceğini ve çiftçilerin mağdur olacağını ifade etti.

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kınık Mahallesi'nde yapılmak istenen güneş enerjisi üretim tesisi ile ilgili, "Biz devletimizin yapmak istediği güneş enerji üretim tesislerine karşı değiliz. Ancak meralarımıza dokundurmayız. Mera alanlarımızda yapılması düşünülen tesislere karşıyız. Dün olduğu gibi bugün de mera alanlarımızın istilasına kararlılıkla karşıyız. Gece kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla, sabah kamuoyunda bizim üzerimizden algı oluşturma çabasına girenleri şiddetle kınıyorum" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Sivrihisar'ın Kınık Mahallesi'nde Hisar Biogaz Tarım ve Hayvancılık A.Ş tarafından yapılmak istenen güneş enerjisi üretim tesisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve Belediye Hukuk Müşaviri Hüseyin Akçar'ın yanı sıra tesisin bölgeye yapımına karşı çıkan vatandaşlar katıldı.

"Mera alanlarımızda yapılması düşünülen tesislere karşıyız"

2024 yılı ağustos ayında da bu duruma karşı çıktıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Kınık Mahallemizde mera alanlarına yapılması düşünülen güneş enerjisi üretim tesisleri mera alanlarımızı yok edecek ve çiftçimizi zor duruma düşürecektir. Biz devletimizin yapmak istediği güneş enerji üretim tesislerine karşı değiliz. Ancak meralarımıza dokundurmayız. Mera alanlarımızda yapılması düşünülen tesislere karşıyız. Dün olduğu gibi bugün de mera alanlarımızın istilasına kararlılıkla karşıyız. Gece kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla, sabah kamuoyunda bizim üzerimizden algı oluşturma çabasına girenleri şiddetle kınıyorum. Biz devletimizin yatırım yapmasına karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın can damarı olan mera alanlarımızın bu yatırımlar için kullanılmak istenmesidir. Çiftçimizin, hayvancımızın mağdur olmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan Güneş Enerjisi Tesislerine Mera Alanı Tepkisi - Son Dakika

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