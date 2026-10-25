Sivrihisar'da 12'nci Cumhuriyet Fotoğrafı'nda yıldızı pilot Şener'in uçağı oluşturdu - Son Dakika
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Sivrihisar'da 12'nci Cumhuriyet Fotoğrafı'nda yıldızı pilot Şener'in uçağı oluşturdu

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Sivrihisar\'da 12\'nci Cumhuriyet Fotoğrafı\'nda yıldızı pilot Şener\'in uçağı oluşturdu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 12'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Fotoğrafı etkinliğinde yüzlerce katılımcı hilal ve yıldız oluşturdu. Bayrağın yıldızını Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Yeni Menekşe' uçağı oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği düzenlendi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra ellerinde Türk bayrakları bulunan, Eskişehir ve çevre illerden gelen yüzlerce katılımcı, tesisin apronunda hilal ve yıldız görüntüsü oluşturmak için dizildi.

Ortaya çıkarılan Türk bayrağının yıldızını ise Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağı oluşturdu. Etkinlik, havadan dronla da görüntülendi.

Çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Semin Öztürk Şener, gazetecilere, "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliğinin geleneksel hale geldiğini ve tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı'nın Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin en köklü, en eski etkinliği olduğunu ve çok mutlu olduklarını ifade eden Öztürk, "7'den 70'e bu cumhuriyet coşkusunu hepimiz paylaşıyoruz. Tek bilek, tek yürek. Böyle özel bir günde. Cumhuriyet Bayramı'mızda Yeni Menekşe ile gökyüzünde olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok keyifliydi bu kalabalıkla beraber aynı coşkuyu paylaşmak. Çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, Şener'in gösteri uçuşu, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Semin Öztürk ŞenerKültür SanatSivrihisarEskişehirTürkiyeGüncelPilotSon Dakika

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