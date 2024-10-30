Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(ESKİŞEHİR) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sivrihisar'da da büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhuriyet coşkusu, sanatçı Edip Akbayram konseri ile taçlandı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. Açık Hava Heykel Müzesi'nde ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sahne aldığı kutlamalar, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Başkan Habil Dökmeci, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde bizlerle birlikte burada yer alarak büyük coşkuya ortak olan Edip Akbayram'a ve alanı dolduran vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Sivrihisar sizlerle çok daha güzel. İyi ki Sivrihisarlıyım. Ne Mutlu Türküm diyene" dedi.

Başkan Dökmeci, Akbayram'a günün anısına Medeniyetler şehri Sivrihisar'ın simgesi olan Nasreddin Hoca heykeli, filografiden özel olarak yapılan Türk bayrağı ve çiçek takdim etti.

Sanatçı Akbayram ise "Kültüre ve sanata sevgili başkanımız daha ileriki günlerde çok geniş zamanlar ayıracağına inanıyorum. İçinde kültür ve sanat aşkı bulunan Sivrihisar çok şanslı. Başkanımıza bu anlamdı günde bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.