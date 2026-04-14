Sivrihisar'da Kaçak Sigara Operasyonu

14.04.2026 11:08
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir şahıs kaçak sigara ve nargile tütünü ile yakalandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigaraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin aracında yapılan aramada, 856 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ve 20 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
