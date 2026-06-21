Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan maden ocağındaki demir platformun üzerinde çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) dengesini kaybederek taş kırma kuyusuna düştü.
İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye geldi.
Yaralanan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sivrihisar'da Maden Ocağında İş Kazası - Son Dakika
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