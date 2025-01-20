Sivrihisar'daki Tarihi Camii Restorasyona Kavuşuyor - Son Dakika
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Sivrihisar'daki Tarihi Camii Restorasyona Kavuşuyor

Sivrihisar\'daki Tarihi Camii Restorasyona Kavuşuyor

Eskişehir Sivrihisar'da atıl durumda olan tarihi Anadolu Selçuklu Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bu mirasa sahip çıkmak için söz verdiklerini belirtti.

20.01.2025 15:02  Güncelleme: 15:07
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Sivrihisar'da tarihi Anadolu Selçuklu Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, caminin ilçede uzun zamandır atıl durumda olduğunu belirterek, "Biz değerli büyüklerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkmak için söz verdik. Sözümüzün arkasındayız" dedi.

Hamamkarahisar Mahallesi'nde atıl durumdaki tarihi Anadolu Selçuklu Camisi'nde yenileme çalışmaları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'nin desteği, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin girişimleri ile başlıyor.

"Camimizin önümüzdeki günlerde ihale restorasyon çalışmalarına başlıyoruz"

Belediye Başkanı Habil Dökmeci konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sivrihisar Hamamkarahisar Mahallemizde yaklaşık 800 yıllık camimiz atıl bir vaziyette duruyordu. Rahmetli Orhan Keskin, zamanında her ne kadar bunun yapıldığını görmek istese de göremedi. Biz de değerli büyüklerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkmak için söz verdik. Sözümüzün arkasındayız. Camimizin önümüzdeki günlerde ihale restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmada bizlere desteklerini esirgemeyen, varlığını sürekli üzerimizde hissettiğimiz Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda Temmuz ayı içerisinde bu camimizde Cuma namazımızı idrak edeceğiz. Ecdadımızın bıraktığı tüm eserlere tüm tarihi yapılara sahip çıkacağız, bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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