Siyasi Parti Mali Denetim Kararları Yayımlandı - Son Dakika
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Siyasi Parti Mali Denetim Kararları Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, 2017-2020 dönemine ait siyasi parti mali denetim sonuçlarını duyurdu.

11.12.2024 02:08
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(ANKARA) - Siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Siyasi Parti Mali Denetimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararları şöyle:

Halkların Demokratik Partisi'nin 2017, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018, Vatan Partisi'nin 2019, Hür Dava Partisinin 2019 ve 2020, İşçinin Kendi Partisi'nin 2019, Kürdistan Özgürlük Partisi'nin 2020, Adalet Birlik Partisi'nin 2020, Anavatan Partisi'nin 2020, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi'nin 2020 kesin hesabı incelenerek ve sonuçları eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun bulundu.

Kaynak: ANKA

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