Siyasi ve Ekonomik Etkinlikler 6 Nisan

09.05.2026 09:11
Özgür Özel, Mahinur Göktaş gibi siyasiler önemli etkinliklere katılacak. Spor müsabakaları da var.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Rize/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Global Engineer Girls İstanbul Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı koordinesinde Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla buluşacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hisarönü'nde esnafı, Ödemiş'te patates üreticilerini, pazar yerini, köy kahvesini ziyaret edecek, Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasını izleyecek.

(İzmir/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenecek "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" panelinin kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Hatay/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti Batı Marmara Bölge Strateji Toplantıları"na iştirak edecek, Gönen Organize Tarım Bölgesi Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, altyapı incelemesi yapacak.

(Balıkesir/09.45-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu Konferansı ile TÜGVA "Genç Yönetici Okulu" zirve programına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ile Ukrayna arasında varılan 3 günlük geçici ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek "NEXT TRT" Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılış programına katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Mersin/11.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amatör Futbol Kulüplerine Destek Programı'na katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakaları oynanacak; Galatasaray-Hesap.com. Antalyaspor, Beşiktaş-Trabzonspor, RAMS Başakşehir-Samsunspor, ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Kocaelispor-Mısırlı.com.tr. Fatih Karagümrük, Göztepe-Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/20.00/20.00/20.00/Ankara/Kocaeli/İzmir/Konya/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig play-off etabında Kırmızı Grup final karşılaşması, Mardin 1969 ile Muşspor arasında Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

(Diyarbakır/17.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonu, final maçlarıyla tamamlanacak; kadınlar finalinde Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, erkekler finalinde Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/12.30/15.30) (Fotoğraflı)

5- At yarışlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Fransa'daki beşinci ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Le Mans/16.00)

7- Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Badalona/18.00/21.00)

***

Kaynak: AA

