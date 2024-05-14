Siyonizm karşıtı Haredi grubun yürüyüşü polis engeline takıldı - Son Dakika
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Siyonizm karşıtı Haredi grubun yürüyüşü polis engeline takıldı

Siyonizm karşıtı Haredi grubun yürüyüşü polis engeline takıldı

Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de Siyonizm karşıtı Haredi Neturei Karta Cemaati'nin ulusal bağımsızlık günü yürüyüşü polis tarafından engellendi. Grup, Filistin bayrakları ve Siyonizm karşıtı sloganlarla yürürken arbede yaşandı.

14.05.2024 21:49
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Siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi), Batı Kudüs'teki Haredi mahallesi Mea Shearim'de İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla Siyonizm karşıtı yürüyüşünü polis engelledi.

Siyonizm karşıtı Haredi Neturei Karta Cemaati'nin onlarca mensubu, İsrail'in ulusal bağımsızlık günü dolayısıyla her yıl yaptıkları yürüyüş için toplandı.

Grup, Filistin bayrakları ve "Yahudiler 76 yıldır (İsrail'in kuruluşundan itibaren) utanç yaşıyor", "Siyonizm Yahudilik değildir", "Asıl hahamlar hep Siyonizm'e karşı çıktı", "İsrail ordusu Yahudileri değil Siyonistleri koruyor" yazılı dövizler taşıdı.

"Yahudiler Siyonist değildir" şeklinde slogan atarak mahallenin sokaklarında yürüyen grup, bölgedeki ana caddeye çıkmak istediğinde ise İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

Göstericiler, İsrail polisine "Naziler" diyerek tepki gösterirken taraflar arasında zaman zaman arbede yaşandı. İsrail polisi, iki kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriye katılan Simon Ross, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail devletinin Yahudilik inancını değil Siyonizm ideolojisini temsil ettiğini belirterek "Siyonistler, büyük bir mafya. Siyonistler Yahudiliği kullandı. İsrail devleti, gerçek Yahudilik inancına aykırı." ifadesini kullandı.

Grup daha sonra Mea Shearim'de gösterinin başladığı noktaya dönerek burada İsrail bayrağı yaktı.

Ortodoks Yahudilerden oluşan ve merkezi ABD'de bulunan Neturei Karta Cemaati, İsrail'i ve Siyonizm'i en ağır eleştiren Yahudi cemaati olarak öne çıkıyor.

İsrail, 14 Mayıs'ta ulusal bağımsızlık bayramını kutluyor. Buna karşın, İsrail'in 1948'de kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler ise 15 Mayıs'ta "Büyük Felaket"i (Nekbe) anıyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyonizm karşıtı Haredi grubun yürüyüşü polis engeline takıldı - Son Dakika

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