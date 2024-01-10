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Şizofreni hastası kayıp şahıs mezarlıkta sağ bulundu - Son Dakika
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Şizofreni hastası kayıp şahıs mezarlıkta sağ bulundu

Karabük'te 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi, mezarlıkta sağ olarak bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Şizofreni hastası kayıp şahıs mezarlıkta sağ bulundu
10.01.2024 - 13:39,
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KARABÜK'te, 4 gün önce evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi (46), mezarlıkta sağ bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40'ıncı Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Cavit Kirendibi, 6 Ocak'ta evden ayrıldı. Kirendibi, eve dönmeyince ailesi durumdan endişelenip polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri çalışma başlattı. Kirendibi, bugün saat 01.30 sıralarında evine 3 kilometre mesafedeki 5000 Evler Mezarlığı'nda polis ekipleri tarafından sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cavit Kirendibi tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: DHA
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