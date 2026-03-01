TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı - Son Dakika
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

01.03.2026 17:54
Fenomen Ece Ronay hakkında, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Ne bileyim bomba falan alırız" açıklamalarının ardından "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda kullandığı ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenomen hakkında soruşturma başlatıldı. 

“DEVLETİN ASKERİ TEŞKİLATINI AŞAĞILAMA” SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

ECE RONAY NE DEDİ?

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    üzerine otur daha iyi olur ece 34 0 Yanıtla
  • blackstyle man blackstyle man:
    Senin yediklerinden aldıklarınla olmaz. 29 0 Yanıtla
  • DURU TEMİZLİK DURU TEMİZLİK:
    sen fındıgını ver askere yeter aşivte 23 0 Yanıtla
  • İslam bulut İslam bulut:
    zekat yetmez kendini de ver daha önemli 16 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Eeeee fenomen diye bir meslek çıkarıp 1 saati oranı buranı açarsan askeri ücretlinin maaşını alırsın hergün açarsan zengin olursun deyip kısa yoldan para kazandırırsan olacağı bu 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
