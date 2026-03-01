TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay\'a soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda kullandığı ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

“DEVLETİN ASKERİ TEŞKİLATINI AŞAĞILAMA” SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ECE RONAY NE DEDİ?

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?" ifadelerini kullandı.