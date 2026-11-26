Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk petrol rafinerisinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar gördüğü ve tesiste petrol sızıntısı yaşandığı bildirildi.

Rafinerinin sahibi Slavyansk EKO şirketinden yapılan yazılı açıklamada, tesise daha önce de eylülde saldırı düzenlendiği anımsatılarak, o tarihten bu yana buradaki üretimin durdurulduğu ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rafinerinin bugünkü saldırı nedeniyle "ağır hasar gördüğü" belirtilen açıklamada, ham petrol işleme ünitesinin zarar gördüğü, bazı petrol ürünleri depolarının yıkıldığı ve boru hatlarının hasara uğradığı kaydedildi.

Hasar gören tesislerde yangın çıktığı ve petrol depolarının zarar görmesi nedeniyle sızıntı yaşandığı aktarılan açıklamada, saldırının yol açtığı hasarın boyutunun ilk müdahale çalışmalarının ardından değerlendirileceği vurgulandı.

Yıllık 4 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Slavyansk rafinerisi, Rusya'nın güneyindeki önemli petrol işleme tesisleri arasında yer alıyor.

Ukrayna, son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Rus hükümeti de ülkenin akaryakıt piyasasında istikrarın sağlanması için çeşitli tedbirler alıyor.