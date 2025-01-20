Slovakya Başbakanı Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz." dedi.

20.01.2025 21:18
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz." dedi.

Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ev sahipliği ve dostluk ifadelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sunarak sözlerine başlayan Fico, Türkiye'yi daha önce 2010'da ziyaret ettiğini hatırlattı.

Fico, "10 yıl oldu, son ziyaretimden bu yana ve Türkiye'ye gelen herkes şunu teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye ziyaretini tüm Slovak heyetiyle yaptığını söyleyen Fico, bu ziyaretle Slovakya-Türkiye dostluğu ve ortaklığını perçinlemek istendiğini vurguladı.

"Slovakya Cumhuriyeti'nin tam desteği sizinle bu hususta"

Fico, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği hakkında, "Türkiye, AB'ye tam üyelik konusundaki azmini ifade ediyor." diyerek, zorlu katılım öncesi müzakereler yaşandığını, bu konuya ilişkin zorlukları da dile getirebileceğini, paylaşabileceğini söyledi.

"Türkiye'nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz. Slovakya Cumhuriyeti'nin tam desteği sizinle bu hususta." diyen Fico, iki ülke arasındaki ilişkilerin hiçbir şeyin yükü altında ezilmediğini kaydetti.

Fico, Slovakya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıllık 5 milyar avroya çıkarılması arzusu içerisinde olduklarını belirterek, "Dinamiklerimize baktığımızda iki ilişkilerimizde hiçbir şüphem yok ki bu, ulaşılabilir bir hedef." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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