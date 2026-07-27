Pellegrini Çin ziyaretine başladı
Peter Pellegrini, Çin Cumhurbaşkanı'nın davetiyle resmi ziyarette bulundu.
BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Çin'in başkenti Beijing'de, 27 Temmuz 2026.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştireceği üç günlük resmi ziyaret kapsamında pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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