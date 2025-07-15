Slovakya'dan AB'ye Rusya Yaptırımı Erteleme Talebi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin oylanmasının ertelenmesi talebinde bulunması için Slovak temsilciye talimat verdiklerini bildirdi.

Fico, 1 Ocak 2028 itibarıyla Rus gazının kesilmesi teklifine itiraz etmelerinin ardından AB Komisyonu'nun bu itiraza yanıt verdiği mektubu, sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in imzasını taşıyan ve Slovakya'ya belirli güvenceler sunan bu mektubun ilgili tüm siyasi partilerin liderlerine teslim edildiğini bildiren Fico, ancak onların da sunulan garantileri "yetersiz" bulduğunu aktardı.

Fico, "Koalisyon hükümeti, AB Komisyonu'nun 2028'den itibaren Rus gaz akışını durdurma yönündeki aptalca önerisini reddediyor. Ancak, 2028'den sonra Slovakya'ya gaz tedarikinde belirli rahatlık sağlayacak garantiler için müzakereye hazırız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'ndaki Slovak temsilciye, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketine ilişkin oylamanın ertelenmesini talep etmesi talimatı verildiğini bildiren Fico, "Bu duruma en iyi çözüm, Slovakya'ya 2034 yılında sona erecek olan Rus enerji şirketi Gazprom ile olan sözleşmesini yerine getirmesine izin veren bir muafiyet tanınması olacaktır. Ancak AB Komisyonu, bu öneriyi ilkesel olarak reddetmekte, böyle bir istisnanın kabul edilmesinin Rusya karşıtı yaptırımların özünü zayıflatacağı görüşünü savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 10 Haziran'da, Komisyon'un Moskova'nın enerji gelirlerini, bankalarını ve savunma sanayisini hedef alan 18. yaptırım paketini önerdiğini duyurmuştu.

AB, yeni yaptırımlarla Rusya'nın enerji ve bankacılık sektörlerine yönelik baskıyı artırmak istiyor. Bu yaptırım paketi için AB ülkelerinin tamamının onayı gerekiyor.

Öte yandan AB Komisyonu, 17 Haziran'da Birlik üyesi ülkelere, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 yılı sonunda tamamen yasaklanmasını teklif etmişti. Söz konusu yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinde üye ülkelerin nitelikli çoğunluğu ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Fico, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinde anlaşmak adına ülkesinin 1 Ocak 2028'den sonra makul fiyatlarda gaz temin edebilmesi için AB Komisyonu ve ortaklarından garanti istemişti.