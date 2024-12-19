Slovakya'dan Ukrayna'ya İnsani Yardım

Güncel

BRATİSLAVA, 19 Aralık (Xinhua) -- Slovak hükümeti, Ukrayna'ya insani yardım malzemesi bağışını çarşamba günü onayladı.

Yardımlar, mayın temizleme setleri, zehirli kimyasal maddelerin uzaktan tespiti için ekipman, römorklar ve sedyeleri içeriyor.

Slovak Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Slovak Savunma Bakanı Robert Kalinak, "Bu yardım malzemeleri yalnızca insani bir nitelik taşıyor ve ölümcül olmayan malzemelerden oluşuyor" dedi.

Habere göre, Slovakya yardım malzemelerini bu yılın aralık ayı ile gelecek yılın mayıs ayı arasında kademeli olarak teslim edecek.