Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Wang Yi'nin davetiyle 10-11 Kasım'da Çin'e gidecek - Son Dakika
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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Wang Yi'nin davetiyle 10-11 Kasım'da Çin'e gidecek

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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Wang Yi\'nin davetiyle 10-11 Kasım\'da Çin\'e gidecek
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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıSlovakyaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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