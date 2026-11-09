Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Wang Yi\'nin davetiyle 10-11 Kasım\'da Çin\'e gidecek

Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Wang Yi'nin davetiyle 10-11 Kasım'da Çin'e gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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