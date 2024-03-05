Slovenya Adalet Bakanı İstifa Etti, Yerine Yeni Bir İsim Atandı

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Slovenya'da 2018-2020 döneminde Adalet Bakanlığı yapan Andreja Katic, istifa eden Dominika Svarc Pipan'ın yerine yeniden bu görevi üstlenecek.

Slovenya hükümetinin bugün yapılan oturumunda, Adalet Bakanlığı binasının satın alma işleminde fahiş fiyat ödediği gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa eden Svarc Pipan'ın yerine 2018-2020'de Adalet Bakanlığı görevini yürüten Katic getirildi.

Slovenya Ulusal Meclisindeki 90 milletvekilinden 45'i, Başbakan Robert Golob'un "Katic'in yeni Adalet Bakanı olması yönündeki önerisini" onaylarken, 18 milletvekili Katic aleyhinde oy kullandı.

Ülkenin yeni Adalet Bakanlığına oy çokluğuyla seçilen Katic, yaptığı konuşmada, zorlu bir dönemde göreve geldiğinin farkında olduğunu belirterek, adaletin yararına yürütülecek çalışmalar konusunda başarılı olacaklarını umduğunu söyledi.

Sosyal Demokratların (SD) uzun yıllardır üyesi olan Katic, 2015-2018'de Savunma Bakanlığını görevini de yürütmüştü.

Adalet Bakanlığı için başkent Lübliyana'daki 7,7 milyon avro ödenerek satın alınan binanın, 2019'da bir iş insanı tarafından 1,7 milyon avroya satın alındığının ortaya çıkması ve bugün ödenen bedelin fahiş olması gerekçesiyle tepkiler toplayan Svarc Pipan, istifasını Golob'a sunmuştu.??????