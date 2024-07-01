Slovenya'da bulunan TAM fabrikası, Avrupa pazarında yeniden boy gösteriyor - Son Dakika
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Slovenya'da bulunan TAM fabrikası, Avrupa pazarında yeniden boy gösteriyor

Slovenya\'da bulunan TAM fabrikası, Avrupa pazarında yeniden boy gösteriyor

Slovenya'da bulunan TAM fabrikası, yıllar süren zararın ardından Çinli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra Avrupa pazarında yeniden faaliyet göstermeye başladı. Şirket, kamyon, otobüs, havalimanı servis araçları ve özel kullanıma yönelik diğer araçlar gibi yüksek kaliteli ve özelleştirilmiş ticari araç üretimine odaklanıyor. Ayrıca, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar gibi yeni enerjili araçlar üretmek için çalışmalar yürütüyor. TAM, Maribor ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturarak binlerce kişiye istihdam sağlıyor ve Avrupa Birliği'nde birçok bakım merkeziyle yüksek kaliteli satış sonrası servis sunuyor. Şirketin en yeni müşterilerinden biri de Paris Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı olup, Olimpiyat Oyunları'nda hizmet verecek otobüsler sipariş etmiştir.

01.07.2024 15:20
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024

1. TAM fabrikasındaki araç üretiminden çeşitli görüntüler

1947 yılında kurulan TAM, Slovenya'da önde gelen bir otobüs ve ticari araç üreticisi.

Merkezi Slovenya'nın ikinci en büyük kenti olan Maribor'da bulunan şirket, yıllar süren zararı takip eden iflasın ardından Çinli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra Avrupa pazarında yeniden boy göstermeye başladı.

"TAM'ın ana iş alanı kamyon, otobüs, havalimanı servis araçları ve özel kullanıma yönelik diğer araçlar gibi yüksek kaliteli ve özelleştirilmiş ticari araç ürünlerine odaklanıyor. An itibarıyla tamamen elektrikli araçlar ve hidrojen yakıtlı araçlar gibi yeni enerjili araçlar üretmek için de çalışıyoruz."

Günümüzde Maribor ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturan TAM, en yoğun faaliyet dönemlerinde kentin toplam nüfusunun onda birine denk gelen 8.000'i aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

Yerel çalışanlar yeni teknolojileri öğrenmek üzere Çin fabrikalarına gönderilirken, Çinli teknisyenler ise Slovenya'daki fabrikaları sık sık ziyaret ederek yerinde kılavuzluk ve destek sunuyor.

"Yıllar içinde mesleki yeteneklerim büyük oranda iyileşti. Aynı durum dil, kültür, Çinli meslektaşlarımızla işbirliği ve özellikle teknik konular açısından da geçerli. Bundan son derece memnunum ve şirketimizde Çinli meslektaşlarımızla çalışmaktan mutluyum."

100'den fazla havalimanıyla başarılı işbirlikleri yürüten TAM, Avrupa Birliği'nde kurulu 40'ı aşkın bakım merkezinde yüksek kaliteli satış sonrası servis sağlıyor.

Şirketin en yeni müşterilerinden biri de Paris Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı. Fransız şirketin TAM'dan sipariş ettiği 24 otobüs, 26 Temmuz'da başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nda hizmete girecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Maribor'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Slovenya'da bulunan TAM fabrikası, Avrupa pazarında yeniden boy gösteriyor - Son Dakika

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