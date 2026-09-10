Slovenya'da fırtına ve şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Slovenya'da fırtına ve şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi

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Slovenya'da aşırı sıcakların ardından etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin birçok kesiminde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu; Meteoroloji Birliği şiddetli yağış ve rüzgarların hafta sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Slovenya'da aşırı sıcakların ardından etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin birçok kesiminde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda ağacın devrildiği, çatıların uçtuğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ülkede etkili olan "okyanus rüzgarının" şiddetinin çok yüksek olduğu görüldü.

Slovenya Meteoroloji Birliği de hava sıcaklığındaki düşüşün devam edeceği, şiddetli yağış ve rüzgarların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'da fırtına ve şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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