 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Slovenya'da Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya'da Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Slovenya'nın güneybatısındaki Haç Mağarası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grup, Slovenya Mağara Kurtarma Servisi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları 9 saat sürdü ve grubun tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Slovenya\'da Haç Mağarası\'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
08.01.2024 - 21:13,
Abone Ol

Slovenya'da, şiddetli yağışla su seviyesinin yükselmesi sonucu ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kalan 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, mağaradaki su seviyesinin düşmesiyle 6 kişilik dalgıç ekibinin, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan gruba doğru ilerlediği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının yaklaşık 9 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, grubun tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Slovenya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya'da Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement