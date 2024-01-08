Slovenya\'da Haç Mağarası\'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Slovenya'da, şiddetli yağışla su seviyesinin yükselmesi sonucu ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kalan 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, mağaradaki su seviyesinin düşmesiyle 6 kişilik dalgıç ekibinin, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan gruba doğru ilerlediği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının yaklaşık 9 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, grubun tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurmuştu.