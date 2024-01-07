Slovenya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Mağarada Mahsur Kaldı

Slovenya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 kişinin, ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kaldığı bildirildi.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurdu.

Zakrajsek, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan kişilere ulaşarak, güvenli bir noktaya çıkardığını ancak tahliye işlemi için su seviyesinin düşmesini beklediklerini belirtti.

Grubun, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık iki buçuk kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.???????