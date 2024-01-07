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Slovenya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Mağarada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Slovenya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Mağarada Mahsur Kaldı

Slovenya'nın güneybatısındaki Haç Mağarası'nda, şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile ve 2 rehber, arama kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir noktaya çıkarıldı. Ancak tahliye için su seviyesinin düşmesi bekleniyor.

Slovenya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Mağarada Mahsur Kaldı
07.01.2024 - 18:03,
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Slovenya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 kişinin, ülkenin güneybatısındaki Haç Mağarası'nda mahsur kaldığı bildirildi.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi Başkanı Walter Zakrajsek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 3 kişilik aile ve 2 rehberden oluşan grubun, şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Haç Mağarası'nda mahsur kaldığını duyurdu.

Zakrajsek, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan kişilere ulaşarak, güvenli bir noktaya çıkardığını ancak tahliye işlemi için su seviyesinin düşmesini beklediklerini belirtti.

Grubun, yeraltı göllerinden oluşan 8 kilometrelik mağaranın girişinden yaklaşık iki buçuk kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Slovenya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Mağarada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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