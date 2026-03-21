Slovenya Genel Seçimleri Yarın

21.03.2026 11:18
Slovenya'da 90 sandalyeli ulusal meclis için seçimler yarın yapılıyor. Rekabet, Golob ve Jansa arasında.

Slovenya'da halk 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Anketlerde, mevcut Başbakan Robert Golob'un liderliğindeki Özgürlük Hareketi ile eski Başbakan Janez Jansa başkanlığındaki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) arasında bir rekabetin yaşandığı görülüyor.

Kayıtlı 1 milyon 700 binden fazla Slovenyalı seçmen için oy verme işlemi yarın yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

Slovenya'da genel seçim, orantılı temsil esasına dayanan bir sistemle gerçekleştiriliyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken, bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor, İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile ulusal meclis 90 üyeden oluşuyor.

Parlamentoya girebilmek için partilerin ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekirken, 13 siyasi partinin yarışacağı seçimde yapılan anketlere göre 6 partinin barajı geçebileceği tahmin ediliyor.

Seçim kampanyasının son haftasına ise Jansa'nın partisinin İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmeler damga vurdu.

Jansa'nın partisinin İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddiası genel seçim için yapılan anketlere yansıdı

Muhalefetteki SDS'nin lideri Janez Jansa'nın partisinin, yapılacak genel seçim öncesinde anketlerdeki oy oranında dikkat çekici bir düşüş yaşandığı görüldü. Bu gerilemede, partinin "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle temas kurduğu yönündeki iddiaların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Slovenya'da yayınlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürdü.

Dergi, iddiaya göre "casusların" sahte kimlikler kullanarak kendilerini yabancı bir yatırım şirketinin temsilcileri gibi tanıttığını, ayrıca bazı Sloven siyasetçilerle gerçekleştirdikleri görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını okuyucularına aktardı.

Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istedi.

Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanladı.

Anketlerde, 17 Mart'ta yüzde 31 ile ilk sırada görülen SDS'nin oy oranının, söz konusu iddiaların ardından yüzde 26 seviyesine düştüğü görüldü.

İktidardaki Özgürlük Hareketi ise anketlere göre yüzde 31 oy oranıyla zirveye yerleşti. Daha önceki anketlerde SDS ile Özgürlük Hareketi arasındaki fark yüzde 3 olarak ölçülürken, ülke gündeminin merkezine oturan "casus" iddiaları sonrası bu farkın yüzde 5'e yükseldiği gözlemlendi.

Slovenya'da seçim sonucu dış politika rotasını değiştirebilir

Seçim sürecinde öne çıkan bir diğer başlık ise Slovenya'nın Orta Doğu politikası. Golob hükümeti, 2024 yılında Filistin Devleti'ni tanıyarak, İsrail ile askeri teçhizat ticaretine sınırlamalar getirdi. Muhalefet lideri Jansa ise bu kararların ülkeye zarar verdiğini savunarak, geri alınmasını ve referanduma gidilmesini önerdi.

Uzmanlara göre, seçim sonucunun Slovenya'nın Orta Doğu politikasını köklü biçimde değiştirebileceği ve ülkenin bölgeye yönelik diplomatik yaklaşımında yeni bir yönelim oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomi alanında Jansa, vergi indirimleri ve kamu harcamalarında kısıtlamayı savunurken, Golob, sosyal politikaların korunması ve yeşil dönüşüm hedeflerinin sürdürülmesine öncelik veriyor. Öte yandan Jansa'nın önceki başbakanlık dönemine ilişkin medya ve yargı bağımsızlığına dair tartışmalar da seçim gündeminde yer almaya devam ediyor.

Anketler hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ederken, seçim sonrası koalisyon görüşmelerinin belirleyici olması bekleniyor. Küçük partilerin barajı aşıp aşamayacağı ve kurulacak ittifaklar, ülkenin siyasi yönünü belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.

Seçime dair ilk sonuçların gece saatlerinde Devlet Seçim Komisyonu tarafından duyurulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
İran’ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması İran'ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Yerde 20 santimetre kar var İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Yerde 20 santimetre kar var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:21
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray’dan ayrılabilir
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
