Slovenya'nın TAM Şirketi, Elektrikli Otobüs Üretiminde Yükselişe Geçti

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MARİBOR, 30 Haziran (Xinhua) -- Slovenya'nın Maribor kentinde Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak elektrikli otobüsler için üretim hattında çalışan TAM işçileri, 14 Haziran 2024.

Slovenya'nın önde gelen otobüs ve ticari araç üreticilerinden TAM, Çin tarafından satın alınmasının ardından yeniden yükselişe geçti. Yıllar süren zararın ardından iflas eden şirket, Avrupa pazarında yeniden başarılı olmaya başladı. (Fotoğraf: Zeljko Stevanic/Xinhua)