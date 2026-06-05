Slovenya'nın Yeni Hükümeti'nden İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Slovenya'nın Yeni Hükümeti'nden İsrail'e Destek Mesajı

05.06.2026 13:03
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Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail ile işbirliğini artıracağını duyurdu. Filistin bayrağı kaldırıldı.

Slovenya'da yeni kurulan hükümet eskisinin aksine Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail ile işbirliği içerisinde hareket edeceğinin mesajını verdi.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen Başbakan Janez Jansa'nın yeni hükümetin kurulmasıyla Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı "ılımlı" yaklaşım sergilemesi dikkat çekti.

Ulusal medya, Jansa'nın başbakanlık görevini devralmasıyla hükümet binası önünde bulunan Filistin bayrağının kaldırıldığını paylaştı.

Slovenya'da dün kurulan yeni hükümette Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Tone Kajzer ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaştı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Kajzer, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da İsrail'in büyükelçilik açacağını duyurarak, bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kajzer, İsrail ile işbirliğini artırma kararı aldıklarını aktardı.

Saar da "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek "Önceki hükümetin görev süresinin sonunda yaşanan ve bir İsrail havayolu şirketine ait uçağın Slovenya'ya inmesine izin verilmediği olayı da ele aldık. Kajzer, böyle bir durumun bir daha olmayacağını açıkça belirtti." sözlerini kullandı.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatı, ithalatı ve transit geçişi yasaklamıştı. Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'nın Yeni Hükümeti'nden İsrail'e Destek Mesajı - Son Dakika

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