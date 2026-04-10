Slovenya Ulusal Meclisi'nin Yeni Başkanı Stevanovic

10.04.2026 22:24
Zoran Stevanovic, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı olarak seçildi. Koalisyon görüşmeleri sürüyor.

Slovenya Ulusal Meclisinin yeni başkanı, Resni.ca Partisi Genel Başkanı Zoran Stevanovic oldu.

Ülkede 22 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 90 sandalyeli Ulusal Meclis, yeni başkanını seçmek üzere toplandı.

Gizli oylamada başkan seçilebilmek için en az 46 oyun gerekli olduğu sistemde 48 milletvekilinin desteğini alan Stevanovic, Ulusal Meclis Başkanı seçildi.

Öte yandan genel seçimden galibiyetle ayrılan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob, koalisyon hükümeti için görüşmelerini sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'daki genel seçimi, Başbakan Golob'un partisi Özgürlük Hareketi az farkla kazanmıştı.

Seçimde, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazanırken eski Başbakan Janez Jansa liderliğindeki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) ise oyların yüzde 27,95'ini almıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Slovenya, Güncel, Son Dakika

