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SMA Hastalarına Yardım İçin Konulan Kumbara Çalındı - Son Dakika
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SMA Hastalarına Yardım İçin Konulan Kumbara Çalındı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbara çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

SMA Hastalarına Yardım İçin Konulan Kumbara Çalındı
20.12.2023 - 09:39,
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerine Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbarayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde SMA hastaları için yardım toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu hırsızlık şüphelileri S.Ç, İ.M.D. ve yaşı 18'den küçük olan S.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve İ.M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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